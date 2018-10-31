Путин одобрил штрафы за злоупотребление правом на проведение митингов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы до 100 тысяч рублей за «злоупотребление правом на митинги», пишет «Коммерсантъ». Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Под злоупотреблением подразумевается подача уведомления о проведении акции без цели её проведения, а также отсутствие уведомления об отказе от проведения митинга или подача уведомления не в срок. Проект закона внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Александр Грибов и Дмитрий Вяткин.

Закон предусматривает штраф для граждан в размере от 5 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 до 100 тысяч рублей.