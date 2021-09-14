Путин объявил об уходе на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 в его окружении

Президент Владимир Путин заявил о необходимости уйти на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении, пишет РИА Новости.

В связи с уходом на самоизоляцию Путин будет онлайн участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдёт 17 сентября в Душанбе.

Накануне Путин допустил, что ему придётся уйти на карантин, поскольку в его окружении многие болеют коронавирусом.

«Даже в моём окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придётся. Много людей болеет вокруг», — сказал президент.

Он не уточнил, кто именно болеет коронавирусом в его окружении. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что, говоря о возможном карантине, Путин «выразился образно».

Ранее, 11 сентября, Путин встретился с российскими чемпионами и призёрами Олимпийских игр в Токио. Перед встречей с президентом их обязали пройти семидневный карантин.