Путин объяснил рост цен отечественных овощей мировыми тенденциями и неурожаем

В ходе «Прямой линии» Владимира Путина спросили, почему в российских магазинах бананы из Эквадора стоят дешевле, чем морковь и картофель из российских регионов.

«Сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. Рост цен на продовольствие происходит во всём мире. Россия не исключение», — отметил президент.

Он напомнил, что правительство приняло ряд мер по сдерживанию цен: заключили соглашения с торговыми сетями, выдали субсидии производителям, ввели повышенные экспортные пошлины.

«Государство, конечно, обращает внимание на рост цен. Но иногда несвоевременно», — признался глава государства.

Кроме того, Путин заявил, что овощей в стране «не хватило» и их частнично пришлось завозить даже не из одного региона в другой, а из-за рубежа — в частности, из Беларуси и Турции. Он надеется, что будущий урожай изменит ситуацию с ценами.

Весной этого года рост цен на социально значимые продукты в России обогнал инфляцию почти втрое, а летом продукты питания снова подорожали. Больше всего выросли в цене картофель, морковь, сахар, яйца, масло. Специалисты отмечали, что причиной роста цен стало увеличение издержек предприятий, снижение производства сельскохозяйственных товаров, подорожание зерна на мировых рынках, а также слабеющий рубль, из-за которого дорожают импортное оборудование и сырьё.