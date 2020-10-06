Путин обещал посетить Свердловскую область в мае 2021 года

Президент России Владимир Путин обещал включить в свой график визит в Свердловскую область в мае 2021 года на всемирный саммит спорта и бизнеса «СпортАккорд», сообщает телеканал «Вести». Приглашение на мероприятие главе государства передал губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев во время заседания совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

«Что касается "СпортАккорда", его возглавляет президент международной федерации дзюдо, у меня к этой организации тоже очень тёплое отношение. Постараюсь в графике зафиксировать это мероприятие», — ответил Путин.

Куйвашев также рассказал президенту о подготовке Свердловской области к Универсиаде, которая должна пройти в 2023 году, и попросил Путина рассмотреть возможность поручить правительству продлить на 2022–2023 годы действие распоряжения по единому исполнителю работ и услуг, связанных со строительством, вводом в эксплуатацию и оснащением инфраструктуры Универсиады. Срок этого документа истекает в 2021 году, но основное строительство объектов Универсиады запланировано на 2022–2023 годы. Владимир Путин обещал рассмотреть такую возможность.

Путин должен был посетить Свердловскую область осенью 2020 года во время международного форума «Россия — спортивная держава», однако из-за пандемии коронавируса мероприятие было отменено.