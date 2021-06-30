Путин назвал законной вакцинацию отдельных групп граждан

Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию, однако в случае подъёма заболеваемости регионы имеют право вводить её для определённых категорий граждан.

Путин отметил, что обязательность вакцинации регулирует закон 1998 года об иммунной защите населения. В документе, по его словам, описаны случаи обязательной вакцинации — они включены в национальный план. Вакцинация от ковида по решению депутатов не попала в национальный план и не является обязательной, но закон позволяет властям регионов вводить обязательную вакцинацию на своей территории для определённых категорий.

Кроме того, президент рассказал, что сам он привился вакциной «Спутник V».

30 июня Владимир Путин участвует в очередной «Прямой линии», которая транслируется в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Каждый может задать свой вопрос через специальное мобильное приложение «Москва — Путину», которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира. Вопросы также будут приниматься через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40.

Текстовые и видеовопросы президенту могут быть отправлены и через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы программы: vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu. Приём вопросов будет осуществляться вплоть до окончания программы 30 июня.