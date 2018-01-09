Путин назначил зампреда Свердловского облсуда и восемь районных судей

Президент РФ Владимир Путин продлил на шесть лет срок полномочий зампреда Свердловского областного суда по гражданским делам Владимира Дмитриева. Соответствующий указ был опубликован на сайте правовой информации в начале января. Этим же указом глава государства назначил восемь районных судей.

Судьёй Ленинского районного суда Нижнего Тагила стала Светлана Гурина (ранее работала в мировом суде Пригородного района), Артёмовского горсуда — Ксения Сидякина, Верх-Исетского райсуда в Екатеринбурге — Оксана Мамонтова, Кировского райсуда — Юлия Голова, Октябрьского райсуда — Наталья Барышникова, Ивдельского горсуда — Ольга Васильковская, Первоуральского горсуда — Иван Антропов, Синарского райсуда — Татьяна Серебрякова.

Владимир Дмитриев родился 13 апреля 1972 года в Свердловске. В 1994 году окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «правоведение». С 1994 по 2000 годы работал преподавателем кафедры гражданско-правовых дисциплин Уральского юридического института МВД России в Екатеринбурге. С ноября 2000 года по декабрь 2004 года был судьёй Железнодорожного районного суда в уральской столице. В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию и получил степень кандидата юридических наук.

В январе 2005 года Дмитриев был назначен судьёй Свердловского областного суда. В 2009 году ему присвоили второй квалификационный класс судьи, в декабре 2011 года назначили зампредом облсуда по гражданским делам на шестилетний срок полномочий.