Путин назначил врио главы Забайкалья

Президент России Владимир Путин назначил Александра Осипова временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края, пишет «Интерфакс». Указ о назначении Осипова опубликован на официальном сайте Кремля.

«Принять отставку губернатора Забайкальского края Ждановой Н. Н. по собственному желанию. Назначить Осипова Александра Михайловича временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Забайкальского края», — говорится в указе президента.

Александр Осипов ранее занимал должность первого заместителя министра по развитию Дальнего Востока, в июне этого года он был освобождён от должности по собственному желанию. Является вице-президентом общественной организации «Деловая Россия», председателем её экспертного совета, а также председателем совета директоров энергосбытовой компании «Энергосбережение».

Напомним, 11 октября губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, возглавлявшая регион с 2016 года, заявила о решении покинуть свой пост. По словам чиновницы, решение было «обусловлено её внутренними мотивами и объективными обстоятельствами, которые открывают новый, не менее интересный и ответственный период в её жизни».

«Хочу отметить, что это никак не связано с предположениями и слухами, распространившимися в последние дни, не связано и с критикой и нападками на меня», — сказала она.

Первый заместитель председателя правительства Забайкальского края Александр Кулаков был назначен исполняющим обязанности губернатора.