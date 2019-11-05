Путин назначил новых судей в суды Свердловской области

В суды Свердловской области по указу президента России Владимира Путина, размещённому на интернет-портале правовой информации, назначены 8 новых судей.

Согласно документу, в арбитражном суде Свердловской области назначен новый заместитель председателя — Елена Невмеруха. Судьями арбитражного суда Свердловской области стали Юрий Крюков, Ульяна Лучихина, Анна Шелепова. Новым судьёй Ивдельского городского округа назначен Александр Симонов. Судьёй Октябрьского районного суда Екатеринбурга назначена Ольга Панфилова. Также два новых судьи — Сергей Голоднов и Эдуард Курченко — назначены в екатеринбургский гарнизонный суд.