Путин назначил нового прокурора Свердловской области

Президент России Владимир Путин официально назначил бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Бориса Крылова новым прокурором Свердловской области, указ опубликован на портале правовой информации РФ.

Борис Крылов родился в 1974 году. В 1997 году окончил Томский государственный университет по специальности «юриспруденция». В органах прокуратуры он работает с 1997 года, в разное время занимал должности следователя и старшего следователя прокуратуры Ленинского района Томска, помощника прокурора Томска, прокурора отдела и заместителя начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Томской области, прокурора Томского района Томской области, прокурора Советского района Томска. С декабря 2016 года был первым заместителем прокурора Республики Хакасия. В 2019 году занял должность заместителя прокурора Новосибирской области.

Предыдущим прокурором Свердловской области был Сергей Охлопков, который занимал эту должность с 2011 года.