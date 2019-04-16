Путин назначил нового председателя Свердловского областного суда

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Владимира Дмитриева новым председателем Свердловского областного суда, документ опубликован сегодня на портале правовой информации.

Бывший председатель областного суда Александр Дементьев в связи с выходом на пенсию ушёл в отставку 1 апреля, с этого периода Дмитриев руководил облсудом в статусе исполняющего обязанности председателя.

Владимир Дмитриев родился 13 апреля 1972 года в Свердловске, в 1994 году окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «Правоведение». До судебной деятельности в период с 1994 по 2000 год преподавал на кафедре гражданско-правовых дисциплин Уральского юридического института МВД России. С ноября 2000 года по декабрь 2004 года — судья Железнодорожного районного суда Екатеринбурга. В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию, кандидат юридических наук.

В 2004 году Дмитриев стал судьёй Свердловского областного суда. Решением Высшей квалификационной коллегии судей РФ в 2018 году ему присвоен первый квалификационный класс судьи. В январе 2019 года указом президента РФ назначен заместителем председателя суда по гражданским делам на шестилетний срок полномочий.