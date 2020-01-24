Путин назначил экс-министров Мединского и Орешкина своими помощниками

Бывшего министра культуры России Владимира Мединского и главу Минэкономики Максима Орешкина назначили помощниками президента России Владимира Путина, пишет «Интерфакс». Бывший вице-премьер Дмитрий Козак стал заместителем руководителя администрации президента.

Указы о назначении бывших членов кабинета министров опубликованы на сайте Кремля, они датированы 24 января и вступают в силу со дня подписания. В документах не говорится, за какие сферы будут отвечать новые помощники и замглавы администрации.

Напомним, Козак, Мединский и Орешкин не попали в новый состав правительства России. Дмитрий Козак работал вице-премьером с 2008 года, Владимир Мединский был министром с 2012 года, а Максим Орешкин — с 2016 года.