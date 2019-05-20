Путин назначил двух судей районного суда Нижнего Тагила

В Свердловской области назначили судей в свердловском арбитраже, областном суде и районных судах Нижнего Тагила, Североуральска и Сысерти, пишет РБК.

Согласно указу президента Владимира Путина, судьёй свердловского арбитража станет Светлана Курченко, областного суда — Оксана Кориновская. В Североуральский горсуд перейдёт Юлия Лещенко, в Сысертский райсуд — Анастасия Бреус, в Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила — Анна Станевич и Ольга Хуснутдинова.

Ранее, в январе, Владимир Путин подписал указ о назначении двух председателей судов Свердловской области, трёх их заместителей и шести судей районных судов. Главы судов сменились в Нижнесергинском и Новолялинском райсудах. Всего с начала года в Свердловской области сменились 17 судей.

В декабре прошлого года президент назначил шесть судей на Среднем Урале. В том числе — заместителя председателя свердловского арбитража Станислава Сидоркина и нового председателя Талицкого райсуда Елену Шихалеву.