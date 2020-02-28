Путин наградил сенатора Геремеева, за 5 лет не вносившего на рассмотрение ни одного законопроекта, за «активную законотворческую деятельность»

Президент Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени чеченского сенатора Сулеймана Геремеева «за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность», указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

«Медиазона» со ссылкой на базу Госдумы подчёркивает, что за последние пять лет Геремеев не внёс на рассмотрение парламента ни одного законопроекта. Последние два датируются 2015 годом, оба вернули, так как один из них дублировал существующий проект, а другой не соответствовал требованиям регламента. До этого сенатор выступал инициатором ещё пяти законопроектов, ни один из них не был принят.

Сулейман Геремеев стал сенатором в 2009 году, до этого он работал советником, а затем помощником главы Чечни Рамзана Кадырова. Геремеев упоминался в материалах дела об убийстве Бориса Немцова, адвокаты семьи оппозиционера настаивали на его допросе. Геремеев приходится дядей Руслану Геремееву, бывшему заместителю командира батальона «Север». Адвокаты Немцова называли Руслана Геремеева организатором убийства.