Путин наградил орденом Мужества уральского егеря, застреленного под селом Таборы при проверке улова

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества госинспектора департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Андрея Киргинцева, которого во время проверки убил 56-летний житель села Таборы Леонид Нихти, сообщает пресс-служба ведомства.

Орден вручён «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга».

Напомним, вечером 27 ноября 2019 года в 30 километрах от села Таборы егерь и его помощник проверяли, не ведётся ли незаконный вылов рыбы. Егерь увидел в лесу охотничий домик, где обнаружил свежевыловленную рыбу, и поинтересовался у находившегося там местного жителя Леонида Нихти, каким способом тот её поймал. Разрешения на вылов сверх установленных норм у рыбака не было. Возник конфликт, и рыболов без предупреждения выстрелил в Киргинцева. Убить его помощника не позволила осечка. Тогда Нихти набросился на мужчину с топором. По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, помощник егеря оказал сопротивление браконьеру и, несмотря на полученные травмы, смог запереть преступника в доме, а затем вывез пострадавшего коллегу из леса. От полученных травм егерь Киргинцев скончался в реанимации больницы; его помощник выжил.

10 сентября Свердловский облсуд приговорил Нихти к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима с двумя годами ограничения свободы. Его признали виновным по пункту «б» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности») и части 3 статьи 30, пунктам «а», «б» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности»). Также суд обязал его возместить моральный вред вдове убитого в размере 1 млн рублей.