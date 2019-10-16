Путин наделил полицейских правом выдавать предостережения о недопустимости действий

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, дающий сотрудникам полиции право объявлять гражданам официальное предостережение о «недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения». Соответствующий документ был опубликован 16 октября на официальном портале правовой информации.

Ранее таким правом обладали только сотрудники прокуратуры и ФСБ.

Как пишет Znak.com, по мнению авторов инициативы, «принятие закона должно способствовать профилактике преступлений и правонарушений».

В МВД должны самостоятельно определить порядок объявления предостережения, его форму и перечни тех, кто уполномочен это делать.