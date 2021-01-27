Путин на выступлении в Давосе заявил, что новая мировая война положит конец человечеству

В ходе выступления на экономическом форуме в Давосе президент России Владимир Путин заявил, что глобальный конфликт в мире, такой как мировая война, станет концом цивилизации, пишет РИА Новости.

«Как известно, неспособность и неготовность разрешать проблемы по существу в XX веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Конечно, сейчас такой глобальный, горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Очень на это надеюсь. Он означал бы конец цивилизации», — заявил Путин по видеосвязи.

Президент подчеркнул, что ситуация на мировой политической арене создает риск борьбы «всех против всех».

Форум в Давосе в этом году проходит в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса, в нём участвуют более полутора тысяч человек из 70 стран. Главная тема мероприятия — «восстановление доверия и расширение международного сотрудничества».