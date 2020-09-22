Путин может впервые назначить сенаторов по президентской квоте

Президент России Владимир Путин может впервые воспользоваться правом назначать сенаторов на приёме с полным составом Совета Федерации 23 сентября, со ссылкой на два источника в администрации президента пишет «Медуза».

По словам собеседников, одним из президентских сенаторов может стать депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова, которая была инициатором обнуления президентских сроков во время конституционной реформы. Источник в депутатском корпусе Ярославской области (этот регион представляет Терешкова в Госдуме) не смог подтвердить информацию, но посчитал это событие «логичным». Кроме того, два близких к администрации президента источника сообщили, что в верхней палате парламента может смениться председатель — им может стать бывший спикер Госдумы, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«В СФ уже заходят люди Нарышкина — например, Андрей Петров», — добавил собеседник.

Петров недавно стал главой аналитического управления Совфеда — когда Нарышкин был спикером Госдумы, он руководил её аналитическим управлением. О его возможном назначении в 2019 году писал «Коммерсантъ», и это привело к разгону отдела политики. Руководство издания потребовало у авторов текста Максима Иванова и Ивана Сафронова выдать свои источники, они отказались и были уволены, за ними в знак протеста ушли их коллеги по отделу.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не смог оперативно предоставить комментарий.

Президент получил право назначать сенаторов в 2014 году — предполагалось, что к Совфеду могут присоединиться ещё 17 «представителей Российской Федерации». В 2020 году одна из поправок к Конституции увеличила это число до 30, а также позволила бывшим президентам (пока только Дмитрию Медведеву) становиться пожизненными сенаторами. Владимир Путин пока не воспользовался правом самостоятельно назначать сенаторов.