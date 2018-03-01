Путин: К 2024 году мы обеспечим повсеместный и быстрый доступ в интернет

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что к 2024 году в России будет обеспечен повсеместный и быстрый доступ в интернет, сообщает «Газета.ру».

Президент отметил, что к этому времени должно быть завершено строительство оптических волокон в крупных населённых пунктах, а удалённые пункты, города Дальнего Востока и Сибири получат доступ через сеть российских спутников.

Также Путин анонсировал скорое открытие движения по Крымскому мосту.