Путин: К 2024 году мы обеспечим повсеместный и быстрый доступ в интернет

01.03.2018 14:51
В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что к 2024 году в России будет обеспечен повсеместный и быстрый доступ в интернет, сообщает «Газета.ру».
Президент отметил, что к этому времени должно быть завершено строительство оптических волокон в крупных населённых пунктах, а удалённые пункты, города Дальнего Востока и Сибири получат доступ через сеть российских спутников.
Также Путин анонсировал скорое открытие движения по Крымскому мосту.
«В ближайшие несколько месяцев откроется автомобильное движение по Крымскому мосту», — сказал президент.