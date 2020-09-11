Путин извинился перед президентом Сербии за пост Захаровой с кадром из «Основного инстинкта»

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров извинились перед президентом Сербии Александром Вучичем за пост представителя МИД Марии Захаровой, где она проиллюстрировала кадром из «Основного инстинкта» встречу Вучича в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, пишет РИА Новости.

«Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся, и Сергей Лавров тоже. А из-за этого [поста Захаровой] это сделали оба. При том, что я даже не напоминал и, как воспитанный человек, никогда бы этого не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения и это для меня проходной и неважный инцидент», — заявил Вучич.

Информацию об извинениях Путина «Подъёму» подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вучич ездил в США на переговоры с премьер-министром Косово Авдуллой Хоти, по их итогам было подписано соглашение об экономическом сотрудничестве. При этом представители Сербии подчёркивали, что речи о признании независимости региона не идёт.