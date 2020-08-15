Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Беларуси

Президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили текущую ситуацию в республике. Об этом сообщает провластное издание «Белта». Подробности разговора не приводятся.

Ранее во время совещания в Минске Лукашенко заявил, что ему необходимо связаться с Путиным, поскольку сложившаяся в его стране ситуация — «это уже угроза не только Беларуси».

«Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси — это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились», — сказал он.

Протестующих глава республики назвал людьми, «которые бродят по улицам» и не понимают всю ситуацию. Также Лукашенко посетовал на большое количество фейков о себе, распространяемых в том числе российскими СМИ.