Путин и Лукашенко договорились о поставке российской вакцины от коронавируса в Беларусь

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели 24 августа телефонные переговоры, в ходе которых договорились, что Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена вакцина от коронавируса российского производства.

«Главы государств обсудили вопросы борьбы с коронавирусом. В этом ключе президенты договорились, что граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведённой в Российской Федерации. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина», — сообщает БелТА.

По данным информагентства, главы государств также обсудили «ситуацию внутри Беларуси и на внешнем контуре, особенно на западном направлении».