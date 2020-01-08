Путин и Эрдоган официально запустили газопровод «Турецкий поток»

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Александр Вучич официально запустили морской газопровод «Турецкий поток». Официальная церемония ввода в эксплуатацию объекта состоялась в Стамбуле, сообщает ТАСС.

Проект «Турецкий поток» представляет собой газопровод, состоящий из двух ниток мощностью 15,75 млрд кубометров газа в год каждая, отмечает агентство. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков «Газпром» рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.

Российский газ через газопровод «Турецкий поток» с 1 января уже начал поступать в Болгарию, а с 5 января российский газ через новую компрессорную станцию «Странджа-2» в Болгарии стали получать Республика Северная Македония и Греция. Ранее для поставок в эти страны использовали Трансбалканский маршрут через Украину, Молдавию и Румынию.

В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал новый оборонный бюджет страны, предусматривающий санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», напоминает «Медуза». США запретили любым компаниям участвовать в реализации этих проектов, пригрозив заблокировать их американские активы. После введения санкций трубоукладчик «Северного потока — 2», швейцарская Allseas, приостановил работы на газопроводе.