Путин допустил, что будет снова баллотироваться в президенты

Президент России Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин» заявил, что не исключает своего очередного выдвижения на пост главы государства, если соответствующие изменения будут приняты в российской Конституции, пишет ТАСС. Фильм будет показан на телеканале «Россия 1» в 22:00 21 июня.

«Я для себя ещё ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет», — сказал президент.

Говоря о поправке, позволяющей обнулить его президентские сроки, Путин подчеркнул, что она введена «для нормальной работы».

«Если этого не будет, года через два, а я знаю это по собственному опыту, вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнётся рысканье глазами в поисках возможных преемников. Работать надо, а не преемников искать», — сказал он.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, фактически оно будет идти с 25 июня. Изменения в основной закон страны, в том числе поправка об обнулении президентских сроков Владимира Путина, уже одобрены Госдумой. Однако президент заявлял, что поправки будут считаться принятыми только после одобрения гражданами на голосовании.