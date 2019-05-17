Путин: Боевые лазеры будут определять военный потенциал России в XXI веке

Создание боевых лазерных комплексов тактического уровня станет одной из главных тем для обсуждения на итоговом совещании по развитию воздушно-космических сил РФ. Об этом сегодня, открывая встречу, сообщил президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС. Своевременная реализация проектов по разработке лазерного оружия, по мнению лидера страны, крайне важна. Так как именно такие виды вооружений будут определять боевой потенциал российских войск на ближайшие десятилетия и в целом весь XXI век.

«Обсудим работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптоэлектроники, включая типы оружия, которые ещё недавно, если по-честному сказать, встречались только в фантастических рассказах. Я имею в виду боевые лазерные комплексы тактического уровня», — отметил Путин.

Президент предложил участникам совещания «отдельно рассмотреть, как в целом идёт разработка перспективных образцов вооружений, в том числе создаваемых на основе так называемых новых физических принципов». А также ознакомиться с результатами войсковой эксплуатации новейшей техники, включая лазерное оружие «Пересвет» и гиперзвуковой комплекс «Кинжал».