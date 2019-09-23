«Путешествуя по Уралу, я открыл для себя Серов»: в соцсетях появилась «реклама» Серова от Майка Тайсона (ВИДЕО)

В социальных сетях появился шуточный видеоролик, в котором известный боксёр Майк Тайсон «рекламирует» город Серов. В видео, опубликованном на странице «Это Серов, детка!» в соцсети «ВКонтакте», спортсмен изображён на фоне полуразрушенных домов и больниц в городе, которые он якобы хвалит.

«Я стал чемпионом не потому, что мне везло. Мне всегда удавалось принимать в жизни верные решения, и я всегда побеждал. Путешествуя по Уралу, я открыл для себя Серов. Меня покорили его стела на выезде, страшные заборы и центральная площадь с отваливающейся плиткой. Мне захотелось, чтобы я мог назвать Первый разъезд своим домом. А хороший дом — это когда всё вокруг создано для тебя. Просторные и комфортные квартиры, собственный медицинский центр, разнообразный шоппинг и спа-комплексы, детские сады и школы с лучшими специалистами страны и круглосуточной охраной не для меня, конечно. Но это важно», — говорит закадровый голос в ролике.

В конце ролика от имени Майка Тайсона мэрию Серова просят построить дорогу на Медянку.

Кто является автором видео — неизвестно. Большинство пользователей, которые оставили комментарии под видео «ВКонтакте», положительно оценили ролик.