«Пусть руководству школы и управлению образования станет стыдно». Фотографии школьного туалета на Вагонке шокировали тагильчан

В Нижнем Тагиле ученики школы № 35 на улице Патона, 7 на Вагонке разместили в паблике «ЧП Нижний Тагил» фото школьных туалетов без перегородок, с разбитыми полами и расписанными маркерами стенами. В посте школьники пожаловались на коллектив учебного учреждения и добавили, что пользоваться такими туалетами унизительно.

В комментариях под постом с фотографиями туалета часть пользователей обвинила детей в их ужасающем состоянии, но многие жалеют школьников и призывают руководство школы обратить внимание на проблему.

«Я закончила эту школу 10 лет назад, и вот когда я училась, туалеты и тогда такие были. Окунулась в прошлое… И многие дети терпели и не ходили. Это всё печально, конечно», — пишет тагильчанка Дарья Наумченко в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

«Отличный пример! Пусть теперь и другие школьники присылают фото уродства своих школ, может, хотя бы так руководству школы и управления образования станет стыдно за свои отчёты наверх о стабильности», — написал Илья Тагильчанин.

«Спокойно могу сказать, что дело в администрации школы, которая с гордостью закрывает на это глаза... В школе всего три туалета: мужской, женский и учительский, который закрывают на ключ. Вопрос: в каком туалете учителя никогда не появляются?» — пишет Никита Красноперов.

В управлении образования города объясняют, что школа находится в хорошем состоянии, а туалеты будут ремонтировать в ближайшее время.

«Туалеты были нормальные, просто их сфотографировали в разобранном виде. Сейчас уже закупили новые унитазы и ограждающие панели. Школа есть в муниципальной программе, также они привлекают средства за счёт внебюджетных источников. Сейчас школа уже начала готовиться к новому году, они закрыли два туалета на ремонт, сняли там панели и кафельную плитку, чтобы сделать косметический ремонт. Скорее всего, кто-то из детей сфотографировал это и выложил в сеть, а школа у нас на очень хорошем счету», — рассказала АН «Между строк» замначальника управления образования Татьяна Гура.

Деньги на ремонт школ в Нижнем Тагиле из муниципального бюджета выделяют регулярно. В феврале после ремонта за 125,6 млн рублей открыли обновлённую школу № 24 на Красном Камне. В этом году за 123 млн рублей отремонтируют школу № 48 на улице Радищева, 3. Также до конца года мэрия планирует привести в порядок школу № 32 по федеральной программе.