«Пусть лучше информация не подтвердится, чем потом случится беда». В Нижнем Тагиле участковые и инспекторы ПДН провели рейд по неблагополучным семьям  

Сотрудники отдела полиции № 16, участковый уполномоченный Артём Пастушенко и старший инспектор ПДН Елена Гасымова провели рейд в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Быт». Вместе с полицейскими неблагополучные семьи посетила журналист АН «Между Строк» Ирина Чувашова.

По словам полицейских, семьи, состоящие на учёте, находятся под постоянным контролем правоохранительных органов. Основной задачей для них является выявление нарушений, а также защита прав и интересов несовершеннолетних, которые проживают в таких семьях.

«Неблагополучные семьи требуют особого внимания. Убеждать, контролировать, помогать и возвращать к нормальной жизни — главная задача комиссии ПДН», — пояснила Елена Гасымова.

Отправляемся по первому адресу в один из домов на Вые, стучимся в дверь, но нам не открывают.

«Меня закрыли дети, открыть не могу», — пояснила хозяйка квартиры, которая, судя по всему, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

На следующем адресе нам повезло больше. Дверь открылась, и на пороге 8-летний мальчик встретил нас с улыбкой на лице, без какой-либо опаски или настороженности. Полицейские осмотрели квартиру, задали вопросы мамочке о трудоустройстве, о взаимоотношениях с родственниками и даже провели бесплатные юридические консультации.

Семья Уваровых (фамилия изменена. — Прим. ред.) состоит на учёте в ПДН с 2017 года. На них поступила жалоба, что отец семейства злоупотребляет спиртными напитками и бьёт младшего ребёнка. После рассмотрения жалобы сотрудники ПДН отправились по месту проживания и составили на отца протокол по статье 6.1.1 КоАП (побои), а мальчика определили в социально-реабилитационный центр временного содержания для проведения проверки. Во время общения с сожительницей главы семьи выяснилось, что мужчина устроился на работу в ритуальную компанию, где изготовляет гробы, поэтому стал реже выпивать.

«Семьи бывают разные, у некоторых даже нет продуктов в холодильнике. И тут уже нужно принимать экстренные меры, чтобы дети не подвергались опасности и находились в благополучной обстановке для их психического, нравственного, физического и, конечно же, духовного развития. К сожалению, они не знают свои права, обязанности, и в таких рейдах мы оказываем некоторые юридические консультации», — говорит Елена Гасымова.

Инспектор практически про всех своих подопечных может рассказать, не заглядывая в дело: с какого года семья стоит на учёте, по какой причине, какие у них проблемы, сколько детей в семье, их года рождения.

Последняя семья, которую мы навестили, встречает нас, как старых друзей. Чувствуется, что полицейские здесь частые гости. Мать злоупотребляет спиртным, но старается не забывать о детях. По словам Елены Гасымовой, женщину нужно постоянно контролировать.