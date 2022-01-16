«Пусть лучше информация не подтвердится, чем потом случится беда». В Нижнем Тагиле участковые и инспекторы ПДН провели рейд по неблагополучным семьям  

Сотрудники отдела полиции № 16, участковый уполномоченный Артём Пастушенко и старший инспектор ПДН Елена Гасымова провели рейд в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Быт». Вместе с полицейскими неблагополучные семьи посетила журналист АН «Между Строк» Ирина Чувашова.
По словам полицейских, семьи, состоящие на учёте, находятся под постоянным контролем правоохранительных органов. Основной задачей для них является выявление нарушений, а также защита прав и интересов несовершеннолетних, которые проживают в таких семьях.
«Неблагополучные семьи требуют особого внимания. Убеждать, контролировать, помогать и возвращать к нормальной жизни — главная задача комиссии ПДН», — пояснила Елена Гасымова.
Отправляемся по первому адресу в один из домов на Вые, стучимся в дверь, но нам не открывают.
«Меня закрыли дети, открыть не могу», — пояснила хозяйка квартиры, которая, судя по всему, находилась в состоянии алкогольного опьянения.
На следующем адресе нам повезло больше. Дверь открылась, и на пороге 8-летний мальчик встретил нас с улыбкой на лице, без какой-либо опаски или настороженности. Полицейские осмотрели квартиру, задали вопросы мамочке о трудоустройстве, о взаимоотношениях с родственниками и даже провели бесплатные юридические консультации.
Семья Уваровых (фамилия изменена. — Прим. ред.) состоит на учёте в ПДН с 2017 года. На них поступила жалоба, что отец семейства злоупотребляет спиртными напитками и бьёт младшего ребёнка. После рассмотрения жалобы сотрудники ПДН отправились по месту проживания и составили на отца протокол по статье 6.1.1 КоАП (побои), а мальчика определили в социально-реабилитационный центр временного содержания для проведения проверки. Во время общения с сожительницей главы семьи выяснилось, что мужчина устроился на работу в ритуальную компанию, где изготовляет гробы, поэтому стал реже выпивать.
«Семьи бывают разные, у некоторых даже нет продуктов в холодильнике. И тут уже нужно принимать экстренные меры, чтобы дети не подвергались опасности и находились в благополучной обстановке для их психического, нравственного, физического и, конечно же, духовного развития. К сожалению, они не знают свои права, обязанности, и в таких рейдах мы оказываем некоторые юридические консультации», — говорит Елена Гасымова.
Инспектор практически про всех своих подопечных может рассказать, не заглядывая в дело: с какого года семья стоит на учёте, по какой причине, какие у них проблемы, сколько детей в семье, их года рождения.
Последняя семья, которую мы навестили, встречает нас, как старых друзей. Чувствуется, что полицейские здесь частые гости. Мать злоупотребляет спиртным, но старается не забывать о детях. По словам Елены Гасымовой, женщину нужно постоянно контролировать.
«Если вам стало известно, что в какой-то семье издеваются над детьми, в таких случаях нужно обратиться в дежурную часть полиции, где должны зарегистрировать ваше сообщение. Мы проведём проверку, но даже если информация не подтвердится, то пусть лучше будет так, чем если за стенкой будут слышны крики, детские вопли, слёзы, но никто не будет реагировать, а потом это может обернуться бедой. Мы проверяем все обращения граждан, приходим к ним, проверяем семьи», — подчеркнула Гасымова.