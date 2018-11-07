«Пускай верный пёс едет к своему хозяину». Оппозиционеры Нижнего Тагила в день Октябрьской революции предложили отправить Ленду в Магадан к Носову

Почти 50 человек пришли сегодня вечером на митинг, посвящённый 101-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Мероприятие проходило в сквере Рабочей Молодёжи возле памятника «Ленин на земном шаре». Оно было организовано нижнетагильским отделением КПРФ и согласовано с администрацией города. На митинг пришли также сторонники движения «Левый фронт». Оппозиционеры принесли красные знамёна и плакаты с лозунгами «Правительство Медведева в отставку! Путина на пенсию! Смену общественного строя!», «Путин окончательно открылся как президент олигархов, а не народа».

Депутат Госдумы второго созыва Анатолий Котков, представляющий сейчас «Левый фронт» Сергея Удальцова, пришёл на митинг с плакатами с лозунгами «Народ против Ленды» и «Ленда: чемодан — Кольцово — Магадан!». Свою нелюбовь к главе аппарата тагильской администрации Андрею Ленде экс-парламентарий объяснил постоянными отказами чиновника в согласовании проведения публичных мероприятий сторонниками «Левого фронта» и КПРФ.

«Он, как верный пёс бывшего мэра [Нижнего Тагила Сергея Носова], запрещал нам проводить митинги, отправляя в Усть-Утку, на всю Россию прославил наш город и администрацию. Но коли он такой верный пёс, пускай едет к своему хозяину, в Магадан. Это инициатива “Левого фронта”, думаю, и КПРФ к нам присоединится. 9 мая мы хотели все вместе принять участие в праздничной демонстрации, колонной пройти, с красными знамёнами, лозунгами, но Ленда запретил нам это делать. Когда мы всё равно пришли туда и нас пытались остановить, мы их послали на три буквы. Это маразм полный! Сейчас тем более уже вскрылось, что Ленда покровительствует рекламщикам, а бюджет города недополучает большое количество денег. Вот его деятельность крохоборская — в Магадане, может, золото будет мыть», — отметил Анатолий Котков.

Бывший депутат Госдумы отметил, что в ближайшее время намерен провести серию одиночных пикетов возле мэрии Нижнего Тагила с теми же плакатами. При этом он отметил, что не надеется на улучшение отношения к оппозиционерам со стороны администрации после вступления в должность главы города Владислава Пинаева.

Коммунисты в режиме свободного микрофона поздравляли собравшихся с праздником, а также критиковали «людоедскую» пенсионную реформу, развитие в стране коррупции и повышение тарифов на услуги ЖКХ.