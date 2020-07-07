Психологи и художники Нижнего Тагила учат родителей особых детей заботиться о себе и мечтать

Специалисты Свердловской региональной общественной организации художников «Авторы явлений» с прошлого года начали работать с родителями своих подопечных. Почти 10 лет общественная организация занимается арт-терапией с детьми с ДЦП, а теперь психологическую помощь и эмоциональную разгрузку могут получить и родители.

В 2019 году «Авторы явлений» выиграли грант в 2 млн рублей от Фонда президентских грантов на реализацию проекта «АРТ РОДНИК». Участники проекта – родители детей с особыми возможностями, их дети, а также волонтёры. Всего 120 тагильчан.

«Цель клуба “Успешные люди”, который был создан в рамках проекта — научить родителей заботиться о себе. Они много внимания уделяют детям, всё время находятся в заботах. Мы стараемся напомнить им о том, что необходимо отдыхать, обращать внимание на свои потребности, желания и мечты. Можно сказать, что мы учим участников проекта мечтать и быть счастливыми. Всем нам свойственно забывать о себе, мы часто себя ставим на последнее место, заботясь о семье, зарабатывая деньги. Поэтому такая смена фокуса полезна каждому человеку», — считает кандидат психологических наук, клинический психолог Татьяна Огородникова.

Занятия клуба «Успешные родители» проходят два раза в неделю в Центре общественных инициатив на Карла Маркса, 65. На время карантина встречи были организованы онлайн, сейчас ­– в группах по пять человек, с соблюдением дистанции и других правил безопасности. Занятия проходят в формате психологических тренингов и дискуссий. Также для родителей проводят мастер-классы по батику, фьюзингу и уральской росписи металла. Пока взрослые заняты с психологом, дети тоже не сидят без дела — они увлечены арт-терапией. Организаторы провели уже две выставки работ занятых в проекте тагильчан.

По словам психолога проекта Татьяны Огородниковой, участники проекта признаются, что стали чувствовать себя бодрее, научились лучше понимать своих близких, стали видеть позитив в разных ситуациях, научились снимать напряжение благодаря освоенным техникам релаксации.

«Мы очень давно работаем с детьми с ДЦП, почти 10 лет уже, и в какой-то момент стало понятно, что поддержка нужна не только ребятам, но и родителям. Психологическая помощь в первую очередь. Так появилась идея сместить фокус внимания родителей с детей на мир вокруг и на самих себя. Это было верное решение. Я вижу, как родители приходят хмурые на встречи клуба, а выходят радостные, смеются. Сами они говорят, что изменились, прошла тревожность, и для нас это очень важно», — говорит один из авторов проекта «АРТ РОДНИК», директор СРООХ «Авторы явления», член Общественной палаты Свердловской области Татьяна Камешкова.

Проект «АРТ РОДНИК» продлится до октября 2020 года.