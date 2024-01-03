Психолог Анастасия Ершова рассказала, как побороть одиночество в новогодние каникулы

Новый год считается семейным праздником, и встречать его принято в кругу родных и близких. Но есть и те, кто чувствует себя одиноким и старается обходить стороной все увеселительные мероприятия, которые, казалось бы, и существуют, чтобы наполнить жизнь человека духом праздника.

Почему так происходит? За ответом мы обратились к психологу-консультанту, специалисту в области арт-терапии и клиническому психологу Анастасии Ершовой.

Анастасия ведёт частные консультации уже три года. Помимо этого, психолог работает в отделе профилактики Городского дворца молодёжи, где помогает подросткам разобраться в себе.

— Как человеку не впасть в апатию в период новогодних праздников?

— Сам термин «апатия» определяется как состояние психики, когда человек чувствует себя подавленным, ему ничего не интересно, он может ощущать безразличие к происходящим событиям и окружающим людям.

Как показывает моя профессиональная практика, апатия часто бывает следствием. Поэтому для того, чтобы не впасть в такое состояние, необходимо проанализировать, куда уходит ваша энергия. Ведь здесь очень важен баланс «давать-брать», и если он нарушен, то это может повлиять и на психоэмоциональное состояние.

Обратите внимание на свои эмоции, которые вы часто подавляли в прошлом, не проживали. Например, когда долго подавляется злость, может возникнуть состояние апатии. Важно помнить, что эмоции естественны для нас, главное — научиться их вовремя осознавать и проживать. Апатия может проявляться и в качестве защитной реакции. Поэтому здесь необходимо проанализировать, от чего она защищает. Возможно, до этого вы слишком много трудились, забывая про отдых и заботу о себе.

Чтобы не впасть в состояние апатии, составьте свой личный список, что вас радует и делает счастливым, о чем вы мечтаете и как могли бы исполнить свои желания. Дело по душе будет способствовать выработке нейромедиатора серотонина. А он как раз благополучно скажется на вашем настроении.

— Зависит ли ощущение одиночества от заниженной самооценки или это навязанный миф?

— Безусловно, заниженная самооценка может влиять на ощущение одиночества. Когда самооценка занижена, человек может негативно думать о себе. Например, «я никому не нужен», «я не хочу быть обузой другим людям», «мои проблемы никому не интересны».

Когда человек так думает, он автоматически обесценивает себя и свои переживания. А это влияет на эмоциональный фон и самоощущение в целом. Ловите дисфункциональные (автоматические) мысли и прорабатывайте их. Меняя мысли, можно менять своё внутреннее состояние.

— Почему именно в период праздников люди настолько остро чувствуют себя одинокими?

— Согласитесь, Новый год — это семейный праздник, он часто ассоциируется с застольем в тёплом кругу. Но когда рядом нет близких людей, то, глядя на других, человек может начать сравнивать себя с ними, и его чувство одиночества только усилится.

В таких случаях нужно не сравнивать себя с кем-то, а попробовать увидеть положительные аспекты своего одиночества и насладиться временем для себя. Всё зависит от фокуса внимания: если он направлен на то, чего у меня нет, тогда и настроение будет не очень хорошим. Но если подумать, а что у меня есть в данный момент, самоощущение может поменяться в лучшую сторону.

— Как встретить Новый год одному и избавиться от мыслительной жвачки?

— Да, мыслительная жвачка — дело такое. Если начнётся, то сложно остановить этот процесс. Но всё же можно.

Во-первых, начните вести дневник самоанализа. Пишите свои мысли, какие эмоции они вызывают. Оцените каждую из них от 0 до 100%. Обратите внимание на ситуации, в которых они возникают, и что вы делаете в такой момент. Проанализируйте свои мысли и ощущения. Далее попробуйте их изменить со знаком плюс. Регулярное ведение такого дневника повысит уровень вашей осознанности.

Во-вторых, напишите список дел, которые вы хотели бы успеть сделать до Нового года. Возможно, это какие-то приятные покупки, посещение творческого мастер-класса или освоение нового блюда.

В-третьих, составьте список желаний, которые вы хотели бы исполнить в новогодние каникулы. Если вы давно хотели сходить на каток или в кино, значит, пришло время воплотить желаемое в реальность.

И помните: чувство одиночества в той или иной мере свойственно многим людям, и это нормально! Даже если сейчас вам одиноко, знайте, что так будет не всегда, это временно.

В период, когда одиночество чувствуется особенно сильно, задайте себе три вопроса. Что я могу сделать для себя, чтобы мне было комфортно? Как я могу о себе позаботиться? Что меня радует? Ответы на них помогут вам найти решение и выйти из состояния апатии и одиночества.

— Как человеку не закрыться от общения в новогодние праздники?

— Важно задать себе вопросы для самоанализа. Для чего мне быть открытым для общения? Как я буду себя чувствовать, если буду активно общаться с другими людьми? А если я закроюсь от общения, как это на меня повлияет? Мне будет лучше или хуже?

Выявив свою мотивацию, будет легче принять решение: быть закрытым с другими или всё же открытым. При этом бывает так, что человек хочет быть открытым, но страх оценки или отвержения может останавливать его. В таком случае необходимо проработать этот страх и осознать, что, взаимодействуя с людьми, вы только приобретаете.

— А что делать человеку, если он вынужден отмечать праздник вдали от дома и семьи? Какой полезный совет можно дать в этой ситуации?

— Да, такие ситуации бывают часто. С одной стороны, они могут вызывать грусть. Но с другой — мы живём в современное время, поэтому здесь помогут средства социальной связи, чтобы можно было связаться со своими близкими. Семейные фотографии позволят вспомнить памятные моменты. Чувство благодарности поможет справиться с одиночеством. Поблагодарите жизнь за то, что у вас есть. И да, возможно, в этом году вы празднуете Новый год вдали от близких, но в следующем может быть уже по-другому. Позитивные установки также улучшат настроение.

— Как определить такого человека в своём окружении? Стоит ли приглашать одиноких людей на новогодние мероприятия или они могут понять тебя неправильно?

— Все мы разные, и порой не так просто бывает определить одинокого человека. Такие люди могут быть коммуникабельными и активными, а могут быть и закрытыми. Важно понять, какие у вас отношения с человеком. Хотелось бы вам вместе провести время? Если да, то почему бы и не пригласить его на празднование Нового года. Тем самым вы проявите инициативу.

Другой момент, как может отреагировать человек на такое приглашение. Это будет зависеть от многих факторов, начиная от типа личности, самооценки и темперамента, заканчивая отношением к приглашающему. Каждый может отреагировать по-своему, но всё же такое приглашение может послужить эмоциональной поддержкой и даже повысить самооценку другого человека. Ведь этот посыл уже говорит о том, что «я важен и ценен».

Но могут быть и те, кто начнёт больше волноваться о своём одиночестве и искать в приглашении подводные камни. Поэтому здесь важно выявить свои автоматические мысли и проработать их. Ведь, по сути, все мы живём не в реальном мире, а лишь в своих личных представлениях о нём. Любая информация из внешнего мира воспринимается нами через собственный психологический фильтр.

Чувство одиночества — это не приговор. Оно не делает одиноких хуже других. Да, так бывает в жизни, что люди иногда сталкиваются с одиночеством, но это нормально. Возможно, стоит посмотреть на ситуацию с другой стороны и понять, что способность выдержать это состояние говорит о самодостаточности человека и его психологической зрелости.