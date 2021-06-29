Психически нездоровую жительницу Нижнего Тагила в Качканаре местные гопники заставляли пить машинное масло и зиговать (ВИДЕО)

В качканарских городских пабликах уже неделю местные жители обсуждают странную женщину, которая совсем недавно появилась в их краях. Соцсети взорвали видеозаписи, где незнакомка возле контейнерной площадки сначала пьёт неизвестную жидкость из канистры, потом тут же берёт банку, предположительно, с маринованными кабачками и зубами срывает с неё крышку. Всё это на камеру мобильного телефона снимают местные молодые люди, которые параллельно высказывают в адрес женщины язвительные комментарии.

Далее «оператор» и «режиссёр» не останавливают съёмку и предлагают «главной героине» выпить моторное масло из пластиковой пятилитровки. А после уговаривают её выполнить «нацистское приветствие», поскольку у женщины остались следы от масла на верхней губе. На следующих кадрах компания молодёжи встречает женщину на обочине дороги. Незнакомка полностью раздета и просит довезти её до приятеля.

В комментариях под видео пользователи соцсетей высказали мнение, что женщина могла находиться под воздействием сильнодействующих наркотических веществ или иметь психическое расстройство.

Как удалось выяснить АН «Между строк», женщина является 32-летней жительницей Нижнего Тагила. Елена (имя изменено. — Прим. ред.) долгое время проходила принудительное психиатрическое лечение по решению суда после серьёзного преступления и буквально пару недель назад была отпущена домой.

По словам родственников Елены, после выписки из психушки она несколько дней провела дома, а потом уехала в Качканар, чтобы найти своего приятеля, с которым познакомилась во время лечения. Скорее всего, женщина перестала принимать необходимые лекарства и у неё случился рецидив. Благодаря сотрудникам местной полиции и неравнодушным качканарцам Елену удалось поймать и передать родственникам. Сейчас эти видеозаписи проверяют сотрудники правоохранительных органов на предмет нарушения Уголовного кодекса, пояснил собеседник редакции.

В настоящее время женщина находится под присмотром врачей Психиатрической больницы № 7 (25-й квартал. — Прим. ред.) Нижнего Тагила.