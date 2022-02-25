Проживающая в Чехии уроженка Нижнего Тагила выиграла суд у Пенсионного фонда РФ

Уроженка Нижнего Тагила выиграла суд у Пенсионного фонда России. Пенсионерка является гражданкой РФ, но с 2013 года постоянно проживает в Чехии, где имеет вид на жительство. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе Свердловского областного суда, женщина обратилась в суд связи с тем, что, достигнув пенсионного возраста, получила отказ в выплатах.

До марта 2018 года женщина сохраняла регистрацию по месту жительства в Нижнем Тагиле, где продолжала свою трудовую деятельность, носившую разъездной характер. За работу, выполняемую на территории России, работодателем начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ.

«Пенсионный фонд считал, что раз женщина на момент выхода на пенсию постоянно проживала на территории Чешской Республики, то приобретённый на территории Российской Федерации страховой стаж Светланы Т. подлежит учёту при определении её права на пенсионное обеспечение по законодательству Чешской Республики», — пояснили в пресс-службе Свердловского облсуда.

Ленинский суд Нижнего Тагила постановил выплачивать экс-тагильчанке пенсию по старости с марта 2020 года. Однако Пенсионный фонд принял решение обжаловать решение, но и апелляционный суд встал на сторону женщины.

«Судебная коллегия по гражданским делам, рассмотрев материалы дела, согласилась с выводом суда первой инстанции о том, что сам по себе факт наличия у женщины разрешения на проживание на территории Чешской Республики не свидетельствует о перемене истцом постоянного места жительства. Сохранение российской регистрации не носило формального характера, а было связано с необходимостью осуществления трудовой деятельности на территории обоих государств», — рассказали в суде.

На данный момент решение о выплате пенсии вступило в законную силу.