Прожиточный минимум пенсионеров Свердловской области в 2020 году могут увеличить ещё на 138 рублей

Правительство Свердловской области предложило увеличить прожиточный минимум пенсионера ещё на 138 рублей. В конце июля Законодательное собрание установило прожиточный минимум на 2020 год на уровне 9173 рубля в месяц. Если предложенные изменения вступят в силу, то с 1 января 2020 года он составит 9311 рублей.

Как пишет Znak.com, во время летнего рассмотрения закона некоторые депутаты выразили недовольство, что утверждаемая величина выходит на 141 рубль меньше, чем в среднем по России.

Напомним, прожиточный минимум пенсионера на 2019 год составляет 8846 рублей в месяц. Таким образом, годовой рост величины прожиточного минимума пенсионера составит 465 рублей.