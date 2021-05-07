Проверить свои знания о Великой Отечественной войне тагильчане смогут в онлайн-квесте

Центр развития туризма Нижнего Тагила приглашает горожан принять участие в квесте «100 лет отечественному танкпрому». Участники узнают о вкладе нашего города в Победу, о том, что в годы войны «Уралвагонзавод» выпустил 25 266 танков Т-34, что составило почти половину всех произведённых для боевых действий танков.

Скачать задания квеста можно в мобильном приложении «Малахитовая линия». Оно доступно в Google Play. Отправиться в увлекательную прогулку можно в любое время.

Как отмечают в Центре туризма, тематический маршрут «К 100-летию отечественного танкостроения» получил специальный диплом Всероссийской туристической премии «Маршруты России — 2021».