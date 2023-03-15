«Провал, который предрекали скептики, не случился». В Свердловской области занятость населения в сфере малого и среднего бизнеса увеличилась более чем на 10%

В Свердловской области за 2022 год количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) увеличилось на 10,1% и составило 913,7 тысячи человек — около трети трудоспособного населения региона. Об этом в ходе сегодняшнего пресс-завтрака с представителями бизнес-сообщества и СМИ сообщил вице-губернатор Дмитрий Ионин.

«Если говорить об итогах 2022 года, то, я считаю, мы получили оптимистичные цифры в тех реалиях, которые наблюдались. В Свердловской области зарегистрировано более 201 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Провал, который предрекали скептики, не случился. Наоборот, мы фиксируем прирост количества субъектов МСП на 2,2%. В секторе малого и среднего бизнеса трудоустроено 913,7 тысячи человек, около трети трудоспособного населения региона. Занятость населения в МСП увеличилась на 10,1%», — отметил Дмитрий Ионин.

В значительной степени росту сектора МСП в 2022 году способствовали финансовые и нефинансовые меры поддержки малого и среднего бизнеса, которые в регионе реализует Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), на базе которого создан региональный центр «Мой бизнес». В 2022 году фонд выдал предпринимателям 913 займов на сумму более 1,84 млрд рублей. А по объёму выданных поручительств Свердловская область заняла второе место после Москвы. СОФПП предоставил предпринимателям 1249 поручительств по банковским кредитам и гарантиям на сумму 5,6 млрд рублей. Это позволило бизнесу привлечь 13,99 млрд рублей финансирования.

«2022 год был наполнен яркими событиями и новыми достижениями. Мы отметили 20-летие фонда, открыли креативный кластер “Домна” и мультибрендовый бутик “Имена” для поддержки предпринимателей и самозанятых креативных сфер, развития лёгкой промышленности региона. За год наша горячая линия обработала более 23 тысяч обращений бизнеса. Образовательные курсы и программы фонда прошли более 6 тысяч человек. Эфиры студии Sofp Live на актуальные для бизнеса темы получили более 170 тысяч просмотров», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Несмотря на общерегиональный тренд по росту количества занятых в сфере МСП, в Нижнем Тагиле этот показатель снизился на 3,6%, сегодня в городе даже ощущается нехватка кадров на малых и средних частных предприятиях.

«Количество занятых в МСП сокращается потому, что сейчас в городе очень большой спрос на кадры со стороны наших промышленных гигантов и многие работники из сферы малого и среднего бизнеса переходят работать на заводы. Это не надо расценивать как негативный показатель для МСП, скорее наоборот, ведь это говорит о том, что промышленность нашего города находится на подъёме, предприятия наращивают объёмы производства, что, конечно же, положительно сказывается на платёжеспособности населения и, как следствие, на развитии сектора МСП. В целом предпринимательская активность у нас в городе одна из самых высоких в регионе», — отметил руководитель городского центра «Мой бизнес» Сергей Федореев.

По его словам, в Горнозаводском управленческом округе в 2022 году предпринимателям была оказана финансовая поддержка в виде займов и поручительств. Так, займов было выдано на общую сумму более 313 млн рублей, поручительства СОФПП предоставлены на сумму более 325 млн рублей, что позволило субъектам МСП привлечь почти 890 млн рублей кредитных ресурсов.