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«Провал, который предрекали скептики, не случился». В Свердловской области занятость населения в сфере малого и среднего бизнеса увеличилась более чем на 10%

15.03.2023 16:57
«Провал, который предрекали скептики, не случился». В Свердловской области занятость населения в сфере малого и среднего бизнеса увеличилась более чем на 10%

В Свердловской области за 2022 год количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) увеличилось на 10,1% и составило 913,7 тысячи человек — около трети трудоспособного населения региона. Об этом в ходе сегодняшнего пресс-завтрака с представителями бизнес-сообщества и СМИ сообщил вице-губернатор Дмитрий Ионин. 

«Если говорить об итогах 2022 года, то, я считаю, мы получили оптимистичные цифры в тех реалиях, которые наблюдались. В Свердловской области зарегистрировано более 201 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Провал, который предрекали скептики, не случился. Наоборот, мы фиксируем прирост количества субъектов МСП на 2,2%. В секторе малого и среднего бизнеса трудоустроено 913,7 тысячи человек, около трети трудоспособного населения региона. Занятость населения в МСП увеличилась на 10,1%», — отметил Дмитрий Ионин.

В значительной степени росту сектора МСП в 2022 году способствовали финансовые и нефинансовые меры поддержки малого и среднего бизнеса, которые в регионе реализует Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), на базе которого создан региональный центр «Мой бизнес». В 2022 году фонд выдал предпринимателям 913 займов на сумму более 1,84 млрд рублей. А по объёму выданных поручительств Свердловская область заняла второе место после Москвы. СОФПП предоставил предпринимателям 1249 поручительств по банковским кредитам и гарантиям на сумму 5,6 млрд рублей. Это позволило бизнесу привлечь 13,99 млрд рублей финансирования. 

«2022 год был наполнен яркими событиями и новыми достижениями. Мы отметили 20-летие фонда, открыли креативный кластер “Домна” и мультибрендовый бутик “Имена” для поддержки предпринимателей и самозанятых креативных сфер, развития лёгкой промышленности региона. За год наша горячая линия обработала более 23 тысяч обращений бизнеса. Образовательные курсы и программы фонда прошли более 6 тысяч человек. Эфиры студии Sofp Live на актуальные для бизнеса темы получили более 170 тысяч просмотров», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев. 

Несмотря на общерегиональный тренд по росту количества занятых в сфере МСП, в Нижнем Тагиле этот показатель снизился на 3,6%, сегодня в городе даже ощущается нехватка кадров на малых и средних частных предприятиях. 

«Количество занятых в МСП сокращается потому, что сейчас в городе очень большой спрос на кадры со стороны наших промышленных гигантов и многие работники из сферы малого и среднего бизнеса переходят работать на заводы. Это не надо расценивать как негативный показатель для МСП, скорее наоборот, ведь это говорит о том, что промышленность нашего города находится на подъёме, предприятия наращивают объёмы производства, что, конечно же, положительно сказывается на платёжеспособности населения и, как следствие, на развитии сектора МСП. В целом предпринимательская активность у нас в городе одна из самых высоких в регионе», — отметил руководитель городского центра «Мой бизнес» Сергей Федореев. 

По его словам, в Горнозаводском управленческом округе в 2022 году предпринимателям была оказана финансовая поддержка в виде займов и поручительств. Так, займов было выдано на общую сумму более 313 млн рублей, поручительства СОФПП предоставлены на сумму более 325 млн рублей, что позволило субъектам МСП привлечь почти 890 млн рублей кредитных ресурсов.

Фото: предоставлены СОФПП 
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