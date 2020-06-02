Противники поправок в Конституцию потребовали от ЦИК равенства возможностей для агитации

Организаторы кампании «НЕТ!», выступающие против внесения поправок в Конституцию, потребовали от ЦИК обеспечить равные возможности для проведения агитации перед общероссийским голосованием, назначенным на 1 июля, со ссылкой на письмо противников конституционной реформы в Центризбирком пишет Znak.com.

В документе противники поправок указали на закрытый доступ к эфиру телеканалов, площадкам наружной рекламы и к другим формам агитации. В письме отмечается, что на телевизионных каналах, уличных билбордах уже давно идёт агитационная кампания, в рамках которой россиян призывают поддержать вносимые поправки, но сторонники протестного голосования до сих пор не получили возможности высказать свои аргументы и призывать граждан голосовать против поправок, что создаёт неравенство доступа к агитации.

«Единственная реальная цель "голосования", которое будет длиться целую неделю с 25 июня по 1 июля, — придать легитимность незаконному обнулению президентских сроков Путина. В этой ситуации все, кого волнует будущее России, не должны оставаться в стороне», — сказано в обращении.

Одна из организаторов кампании, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, написала в Facebook, что уже сейчас за принятие поправок выступают не более 30–40% граждан.

«Это значит, что противников поправок — больше! И что же мы — сдадимся без боя? Нетушки! Начинаем борьбу! Присоединяйтесь!» — призвала Литвинович.

Ранее противники конституционной реформы обвинили Центризбирком в том, что организованная комиссией кампания по информированию россиян о предстоящем общероссийском голосовании де-факто получила черты агитации за внесение конституционных поправок.

Общероссийское голосование по проекту обновлённой Конституции назначено на 1 июля с возможностью участвовать в нём в течение всей недели с 25 июня. Голосование, которое не имеет ничего общего с предусмотренным законодательством референдумом, проводится по инициативе президента. Изначально Путин заявлял, что поправки не будут введены в действие, если не получат одобрения в ходе плебисцита, но ещё 14 марта он подписал принятый Госдумой и Советом Федерации закон об изменении Конституции, а через два дня документ одобрил Конституционный суд. В мае Путин внёс в Госдуму проект закона, ссылаясь на уже новые нормы в тексте основного закона, формально ещё не одобренные на общероссийском голосовании. Само голосование, юридическая значимость которого, таким образом, была и остаётся под вопросом, сначала планировалось провести 22 апреля, но потом его перенесли из-за коронавируса.