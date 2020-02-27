Против полковника-миллиардера Захарченко возбудили новое уголовное дело о краже триллиона рублей

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, осуждённый за взяточничество, стал фигурантом нового уголовного дела о выводе в составе преступной организации за границу триллиона рублей, сообщает телеграм-канал Mash.

«Вывод триллиона рублей расследуется по статье 210 УК РФ "Организация преступной организации или участие в ней"», — передаёт Mash.

По данным следствия, в выводе и обналичивании крупных денежных средств участвовали полковник ФСБ Дмитрий Сенин, банкир Иван Станкевич и полковник МВД Сергей Терентьев — они выводили средства из России на протяжении десяти лет.

Напомним, Захарченко был задержан в 2016 году, во время обыска в его квартире обнаружили 8,5 млрд рублей. Решением суда экс-полковник МВД приговорён к 13 годам колонии строгого режима за взятку, также его обязали выплатить штраф в размере 117,99 млн рублей. По одному из трёх обвинений — взятке в 800 тысяч долларов — его оправдали летом 2019 года. Родственники Захарченко пытаются добиться пересмотра решения о конфискации имущества на 9 млрд рублей.

26 февраля стало известно, что Генпрокуратура обнаружила у полковника МВД Сергея Терентьева миллиардное состояние. Терентьев уволился со службы в 2015 году и уехал из России сразу после задержания экс-полковника Дмитрия Захарченко.