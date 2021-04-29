Против Навального, Жданова и Волкова возбудили уголовное дело о создании некоммерческой организации, посягающей на права граждан

Политик Алексей Навальный, его соратники Иван Жданов и Леонид Волков являются подозреваемыми по уголовному делу о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, сообщается в опубликованных на сайте Навального материалах иска о признании структур Навального экстремистскими организациями.

Дело было возбуждено 4 февраля главным следственным управлением СК России по части 1 статьи 239 УК РФ (создание и руководство религиозным или общественным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью). За это предусмотрено до четырёх лет лишения свободы.

Как отмечает «Медиазона», часть 1 статьи 239 УК РФ входит в перечень уголовных статей, осуждённые по которым не могут баллотироваться на любые выборные должности в течение пяти лет после снятия или погашения судимости. Соответствующие изменения в законодательство были внесены весной 2020 года. Ранее о возбуждении уголовного дела против Навального, Волкова и Жданова по части 1 статьи 239 УК не сообщалось.

Напомним, в феврале Навальному заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше» и оштрафовали на 850 тысяч рублей по делу о «клевете на ветерана». Против Волкова в январе возбудили дело о вовлечении несовершеннолетних в протесты.