Против издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова возбудили уголовное дело о двойном гражданстве

СК возбудил уголовное дело о двойном гражданстве в отношении издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot и арт-группы «Война» Петра Верзилова.

Он является подозреваемым по делу, возбужденному по статье 330.2. УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства либо вида на жительство»)». Наказание по данной статье предусматривает штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 1 года либо обязательными работами на срок до 400 часов.

Как пишет «Медиазона», Верзилову вручили повестку о явке на допрос, который состоится утром 7 июля. Повестку подписал следователь по особо важным делам Следственного комитета, генерал-майор Рустам Габдулин, который вёл «московское» и «болотное» дела.

Издание пишет, что отец Петра Верзилова жил в Канаде, а сам он учился там в школе, после чего получил канадское гражданство.

Напомним, 21 июня Верзилова допрашивали как свидетеля по делам об организации массовых беспорядков и о применении насилия в отношении представителя власти. Перед тем как отвезти мужчину на допрос, силовики утром проникли в его квартиру и провели там обыск. Затем его около 14 часов допрашивали по «московскому делу». Когда Верзилов вышел из отделения полиции, на него напал провокатор, после чего издателя посадили на 15 суток за мат в общественном месте, сочтя это мелким хулиганством.