Просто космос! В театре кукол состоялась премьера бэби-спектакля о тайнах Вселенной

Сегодня в маленьком зале Нижнетагильского театра кукол прошла премьера космического спектакля «Небесная сказка» (0+). Постановка для самых маленьких зрителей рассказывает о сотворении мира, тайнах Вселенной, космических телах и созвездиях. Это уже четвёртый бэби-спектакль театра кукол Нижнего Тагила, три из них были реализованы на грант конкурса «Город друзей — город идей».

Над новым бэби-спектаклем вновь работала режиссёр-постановщик Наталья Молоканова, художник Вика Мельникова. По их словам, это одна из самых технически сложных постановок для малышей — в ней используется четыре видеопроектора. Год назад, когда театр готовил сказку «Поющий кит», постановщики попробовали раскрасить декорации с помощью планшета и проектора. Так родилась идея сделать спектакль-раскраску.

Дети раскрашивают декорации в режиме реального времени Вот такая классная фотозона появилась в фойе театра

«А уже от этого пошла мысль, что большое пространство, глубина — это космос. Значит, можно рассказать маленьким детям о простых вещах, о которых они ещё даже не задумывались. Я сама не помню тот момент, когда впервые увидела звёзды. А благодаря этой постановке, возможно, маленькие люди впервые это увидят. Я очень переживала, что, может быть, мы замахнулись на материал, который будет непонятен, неинтересен, но, судя по всему, у нас всё получилось. Мы выращиваем нашего маленького зрителя до большой сцены, учим его познавать мир, задавать вопросы родителям. Пусть это не критик, но это самый наш главный человек. И мы не можем схалтурить, сделать что-нибудь простое, мы подходим очень тщательно и серьёзно. И самое главное, когда люди работают в команде на результат. Я благодарна ЕВРАЗу, что он поддержал нас в очередной раз», — говорит режиссёр Наталья Молоканова.



Артисты и режиссёр Наталья Молоканова после премьеры



«В этом спектакле нет кукол, всё строится на понятиях. Нам нужно было придумать всё это пространство, понять, как цвет ляжет на белые декорации. Это всё делала большая команда. У нас есть гениальный инженер Сергей Волков, которого мы называем Леонардо да Винчи, он всё докрутил. Анимацию создал Сергей Мансуров. Сводил разные проекции вместе Иван Радаев. Трудились художники в цехах, трудились артисты. Тут не приходится говорить об одном человеке, это работа огромной команды», — добавляет художник-постановщик Вика Мельникова.

Вместе с артистами Александром Белоусовым, Алексеем Девятых, Ириной Чувашовой зрители отправляются в путешествие в космос. Ребята узнают, что Луна на ощупь холодная, а Солнце — горячее. Что падающие звёзды исполняют желания, а ещё собираются вместе и образуют красивые созвездия — и у каждого есть своё название и место на небосклоне.

Дети становятся участниками спектакля

Первыми «Небесную сказку» увидели дети артистов театра и постоянные зрители. Трёхлетние двойняшки Алёна и Лена Ждановы не пропускают ни одной бэби-премьеры.

«На большой сцене спектакли мы ещё не смотрели, а вот бэби-спектакли не пропускаем. Это очень интересно, дочкам очень нравится, они всегда очень увлечённо смотрят эти спектакли. Да и мне самому смотреть интересно», — говорит папа двойняшек Евгений Жданов.

Премьерные показы нового бэби-спектакля пройдут в Нижнетагильском театре кукол в ноябре. Билеты лучше приобретать заранее — мест в малом зале немного.