«Просто хотелось прийти и пожать Самойлову руку». Музыканты Нижнего Тагила рассказали об участии в проекте солиста «Агаты Кристи» 

В Нижнем Тагиле состоялась встреча участников музыкальной группы Freeon и организаторов творческой лаборатории Вадима Самойлова COLABA. Тагильские музыканты рассказали об идеях создания первого видеоклипа и о своём участии в проекте.

Летом 2021 года в Нижнем Тагиле прошли прослушивания с Вадимом Самойловым, основателем группы «Агата Кристи», приуроченные к созданию его креативной мастерской, которой впоследствии дали название творческая лаборатория COLABA. В прослушиваниях приняли участие 52 музыкальных коллектива из Нижнего Тагила. Зимой 2022 года при финансовой поддержке ЕВРАЗа в креативном кластере «Самородок» участники проекта прослушали онлайн-лекции, в том числе и Вадима Самойлова, по четырём направлениям: музыка, фото, видео, дизайн. Сейчас спикеры продолжают консультировать участников в учебных чатах по индивидуальным вопросам.

С 20 по 22 мая стартует новый этап COLABA — интенсив, в котором участники проекта совместно с экспертами выполнят ряд творческих заданий. Результатом этого этапа станут песни и видеоклипы, выпущенные в ротацию. Участников также ждёт создание своего фирменного имиджа и рекламной фотосессии, отражающей стиль артистов.

Группа Freeon — одна из участников интенсива, которая играет в стиле heavy metal. На онлайн-встрече в пятницу наставник по видеопродакшену давал участникам команды рекомендации, как подготовить первый клип группы и на чём сделать смысловые акценты. Это своеобразный разбор домашней работы, которую ребята проводят по индивидуальной программе, согласованной с каждым проектом-участником. Видеоролик музыкантов будет готов во второй половине мая.

«В проект COLABA мы попали совершенно случайно — наш фотограф Александра увидела рекламу в соцсетях и прислала мне. Я подал заявку, потому что это было интересно и Самойлов — мой кумир. Это один из тех людей, из-за которых я взял в руки гитару. Не было цели попасть в проект, просто хотелось прийти, показать себя и человеку пожать руку. Сейчас у нас идёт общение со специалистами проекта COLABA, мы разрабатываем дизайн нашего коллектива, начиная от одежды, заканчивая обложкой альбома. Параллельно мы работаем с художниками-видеографами над созданием клипа и трэка», — говорит ритм-гитарист и бэк-вокалист группы Freeon Дмитрий Голубевский.

Основным этапом творческой лаборатории Вадима Самойлова COLABA станет масштабный гала-концерт при участии учеников и приглашённых хэдлайнеров на главной концертной площадке города, запланированный на 25 июня, когда пройдёт День молодёжи в Нижнем Тагиле. Хэдлайнером концерта станет наставник и ментор проекта Вадим Самойлов.

Отметим, что компания ЕВРАЗ инвестировала в проект около 14,5 млн рублей. Инвестиции направлены на покрытие всех необходимых организационных расходов, начиная от транспорта, заканчивая гонорарами приглашённых экспертов.