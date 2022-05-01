«Просто хотелось прийти и пожать Самойлову руку». Музыканты Нижнего Тагила рассказали об участии в проекте солиста «Агаты Кристи» 

В Нижнем Тагиле состоялась встреча участников музыкальной группы Freeon и организаторов творческой лаборатории Вадима Самойлова COLABA. Тагильские музыканты рассказали об идеях создания первого видеоклипа и о своём участии в проекте.
Летом 2021 года в Нижнем Тагиле прошли прослушивания с Вадимом Самойловым, основателем группы «Агата Кристи», приуроченные к созданию его креативной мастерской, которой впоследствии дали название творческая лаборатория COLABA. В прослушиваниях приняли участие 52 музыкальных коллектива из Нижнего Тагила. Зимой 2022 года при финансовой поддержке ЕВРАЗа в креативном кластере «Самородок» участники проекта прослушали онлайн-лекции, в том числе и Вадима Самойлова, по четырём направлениям: музыка, фото, видео, дизайн. Сейчас спикеры продолжают консультировать участников в учебных чатах по индивидуальным вопросам.
С 20 по 22 мая стартует новый этап COLABA — интенсив, в котором участники проекта совместно с экспертами выполнят ряд творческих заданий. Результатом этого этапа станут песни и видеоклипы, выпущенные в ротацию. Участников также ждёт создание своего фирменного имиджа и рекламной фотосессии, отражающей стиль артистов.
Группа Freeon — одна из участников интенсива, которая играет в стиле heavy metal. На онлайн-встрече в пятницу наставник по видеопродакшену давал участникам команды рекомендации, как подготовить первый клип группы и на чём сделать смысловые акценты. Это своеобразный разбор домашней работы, которую ребята проводят по индивидуальной программе, согласованной с каждым проектом-участником. Видеоролик музыкантов будет готов во второй половине мая.
«В проект COLABA мы попали совершенно случайно — наш фотограф Александра увидела рекламу в соцсетях и прислала мне. Я подал заявку, потому что это было интересно и Самойлов — мой кумир. Это один из тех людей, из-за которых я взял в руки гитару. Не было цели попасть в проект, просто хотелось прийти, показать себя и человеку пожать руку. Сейчас у нас идёт общение со специалистами проекта COLABA, мы разрабатываем дизайн нашего коллектива, начиная от одежды, заканчивая обложкой альбома. Параллельно мы работаем с художниками-видеографами над созданием клипа и трэка», — говорит ритм-гитарист и бэк-вокалист группы Freeon Дмитрий Голубевский.
Основным этапом творческой лаборатории Вадима Самойлова COLABA станет масштабный гала-концерт при участии учеников и приглашённых хэдлайнеров на главной концертной площадке города, запланированный на 25 июня, когда пройдёт День молодёжи в Нижнем Тагиле. Хэдлайнером концерта станет наставник и ментор проекта Вадим Самойлов.
Отметим, что компания ЕВРАЗ инвестировала в проект около 14,5 млн рублей. Инвестиции направлены на покрытие всех необходимых организационных расходов, начиная от транспорта, заканчивая гонорарами приглашённых экспертов.
«Проект COLABA возник из серии прошлогодних прослушиваний, которые мы провели вместе с Вадимом. Было интересно, сколько творческих ребят готовы представить свой авторский материал на широкую аудиторию. Оказалось, что много, пришлось организовывать дополнительные прослушивания, чтобы принять 52 заявки от желающих. На сегодняшний день к этапу индивидуального наставнического сопровождения отобраны 14 очень разных и интересных проектов. Это полноценная лаборатория, и нам самим интересно, что будет на выходе. Тем ценнее в этом проекте участие компании ЕВРАЗ, которая поверила нам и инвестирует средства в развитие и реконструкцию площадки креативного кластера “Самородок”, поверила Вадиму и его команде и финансирует работу нашего творческого резидента — проект COLABA», — говорит руководитель креативного кластера Samoro.doc Екатерина Третьякова.