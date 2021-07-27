«Проснулись с мужем от шума». В Нижнем Тагиле злоумышленник забрался в чужую квартиру через балкон, подрался с хозяином, убежал, напился и попал в полицию

В Нижнем Тагиле накануне полиция задержала 31-летнего мужчину, который пробрался в квартиру через балкон на втором этаже дома № 7 по проспекту Мира. Хозяева в этот момент находились дома, сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

В полицию обратилась 50-летняя жительница квартиры. Она рассказала, что около 5:00 они с мужем проснулись от шума и обнаружили в своей комнате неизвестного мужчину. Когда хозяин квартиры увидел в руках злоумышленника кошелёк, в котором находились банковские карты и около тысячи рублей наличными, между ними завязалась драка. В итоге незнакомец ретировался, оставив кошелёк и покинув квартиру через балкон.

«Оперативники обратили внимание на молодого человека, доставленного в дежурную часть отдела полиции № 16 экипажем вневедомственной охраны под утро. Его задержали недалеко от места совершения преступления с внешними признаками опьянения. Он вёл себя не совсем адекватно. Дежурный как раз устанавливал его личность», — рассказали в ведомстве.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий причастность задержанного к совершённому преступлению подтвердилась. Злоумышленником оказался житель Екатеринбурга, который в настоящее время работает монтажником в Нижнем Тагиле. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, при этом в момент правонарушения он находился в розыске за причинение побоев.

Сейчас по данному факту следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище». Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.