Прощание с Владиславом Шадриным состоится в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле 

Прощание с известным тагильским бардом Владиславом Шадриным пройдёт 22 октября в Екатеринбурге и 23 октября в Нижнем Тагиле, рассказал близкий друг музыканта Дмитрий Обухов.

В пятницу прощание состоится в 13:00 в похоронном доме «Вознесение» (Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 41а). Поминальный обед пройдёт в 14:00 в ресторане «Кавказская пленница» (Бардина, 21а).

В субботу в Нижнем Тагиле попрощаться с известным музыкантом можно будет в 13:30 в большом зале для прощания ритуального комплекса «Реквием» (ул. Челюскинцев, 47). Поминальный обед начнётся в 15:00 во Дворце культуры НТМК (ул. Металлургов, 1). Гостей, которые пойдут на прощальный обед, просят заранее сообщить о визите Дмитрию Обухову в WhatsApp по номеру +7 (922) 619-94-15.

Владислав Шадрин скончался вечером 19 октября. У него был рак желудка четвёртой стадии, музыкант проходил лечение в Москве в Центре хирургии Петровского.

63-летний поэт, музыкант, основатель знаменитого дуэта «Зелёная лампа» Владислав Шадрин много лет исполнял бардовские песни собственного сочинения вместе со своим напарником Дмитрием Обуховым. Дуэт позитивных бардов из Нижнего Тагила хорошо знали и любили не только тагильчане, но и жители многих городов России.