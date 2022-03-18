Пропавшую на Вагонке 49-летнюю женщину нашли в центре Нижнего Тагила

Найдена 49-летняя жительница Нижнего Тагила Елена Неймышева, которая ушла из дома 14 марта. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», у тагильчанки были провалы в памяти, поэтому назвать своё имя и место жительства она не смогла.

Утром 16 марта женщина пришла в ТЦ «Александровский пассаж», сотрудники которого обратились в полицию, опознав гостью по ориентировке.

«Женщина ничего не могла пояснить о себе и не помнила, как оказалась в центре города. Ей сейчас понадобится медицинская помощь», — пояснили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Сотрудники полиции передали тагильчанку родственникам.