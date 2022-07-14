Пропавшую две недели назад в Екатеринбурге тагильчанку нашли мёртвой

В Екатеринбурге 13 июля в одном из прудов Чкаловского района было найдено тело 22-летней жительницы Нижнего Тагила Екатерины Зыковой. По информации АН «Между строк», последние несколько лет девушка проживала в Екатеринбурге с молодым человеком. О местонахождении девушки было ничего неизвестно с 30 июня. Сообщение об её исчезновении поступило в полицию лишь 4 июля. На поиск пропавшей был ориентирован личный состав комплексных сил полиции территориального ОВД.

Как сообщил АН «Между строк» старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, тело девушки обнаружили в акватории одного из водоёмов Чкаловского района Екатеринбурга. По факту смерти девушки проводится проверка. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Для выяснения причины смерти назначена медицинская экспертиза. По итогам проверки следователем СК будет принято процессуальное решение.