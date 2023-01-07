Пропавший в Нижнем Тагиле мужчина вышел на связь 

Пропавший 5 января 68-летний Александр Васильев связался с дочерью, рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», но говорить, что поиск закрыт, полиция не спешит.

«У нас нет никакой официальной информации. Он просто связался с дочерью по телефону, сказал, что придёт вечером, и отключился, поэтому говорить о том, что он найден, мы не можем», — пояснили в ведомстве.

В паблике во «ВКонтакте» «Поисковый отряд “ЛизаАлерт” Свердловской области» выложили пост о том, что Александр найден живым, эту же информацию подтвердил руководитель поискового отряда «Скорпион» Игорь Гапонов.

«Мужчину нашли, мы не можем рассказать подробности, но поиск мы закрыли. Если бы не было достоверной информации, то поиск бы мы не закрыли», — рассказал Игорь Гапонов.