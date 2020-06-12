Пропавший в Нижнем Тагиле 50-летний многодетный отец неделю просидел в следственном изоляторе

Пропавшего неделю назад в Нижнем Тагиле 50-летнего Владимира Гладкова обнаружили в следственном изоляторе. В полиции рассказали, что 4 июня, когда тагильчанин пропал, он был в мировом суде. Там рассматривалось уголовное дело против него из-за неуплаты алиментов. Гладкова приговорили к двум месяцам лишения свободы и сразу из зала суда увезли в СИЗО.

«Сегодня утром позвонила его родственница. Сказала, что нашли, он в следственном изоляторе. Это уже второй случай в нашей практике, когда потерявшихся находят под самым боком. Как-то искали бабушку, выходили на поиски. А её обнаружили в больнице», — сказал ИА «Все новости» руководитель отряда Игорь Гапонов.

Напомним, Владимир Гладков пропал 4 июня. Тогда в полиции отметили, что мужчина направлялся в службу судебных приставов. Но до места назначения он так и не дошёл. Родственники пытались найти мужчину самостоятельно, обзванивая друзей, знакомых и больницы. 9 июня они обратились в 19-й отдел полиции. Оперативники и волонтёры поискового отряда также искали пропавшего.