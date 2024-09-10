Пропавший в Нижнем Тагиле 19-летний Кирилл Ганьжа найден живым

Находившийся в розыске с 8 сентября в Нижнем Тагиле 19-летний Кирилл Ганьжа найден живым. Молодой человек был у своей подруги.

«9 сентября в дежурную часть отдела полиции № 16 с заявлением о розыске Кирилла Ганьжи обратилась его сестра, которая пояснила, что брат ушёл из дома 8 сентября и не вернулся. После проведённых комплексных мероприятий было установлено, что молодой человек находился у своей подруги», — сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».