Пропавший в Нижнем Тагиле 12-летний Дмитрий Машкин найден живым

Находившийся в розыске в Нижнем Тагиле 12-летний Дмитрий Машкин найден живым. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в ходе поисковых мероприятий пропавшего подростка обнаружили участковые уполномоченные около одного из магазинов на территории Дзержинского района.

«Как выяснили сотрудники полиции, мальчишка обиделся на родителей и пошёл гулять по улицам. К счастью, всё обошлось без происшествий. С семьёй будут работать инспекторы ПДН и психологи, чтобы помочь разобраться в ситуации», — сообщили АН «Между строк» в полиции.



Напомним, 12-летний Дмитрий Машкин пропал накануне, 21 февраля.