Пропавший две недели назад в Нижнем Тагиле пенсионер найден мёртвым

Пропавший в Нижнем Тагиле 18 июня 67-летний Юрий Чугайнов найден мёртвым. Тело пенсионера обнаружено 1 июля около железнодорожных путей на станции Смычка. Об этом сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на пресс-службу Уральского следственного управления на транспорте СК России.

Уточняется, что внешних признаков насильственной смерти на трупе не имеется. Точная причина гибели будет известна после судмедэкспертизы. По данному факту организована проверка.

Напомним, родственники Юрия отправили его в ЦГБ № 1 из-за плохого самочувствия и с подозрением на коронавирус. Коронавирус у мужчины не подтвердился, и ему отказали в госпитализации. После этого пенсионер самостоятельно ушёл из больницы в неизвестном направлении.

По словам родственников, мужчина был найден не в своей одежде, на нём была спецовка с логотипом УВЗ. За последние дни он перенёс инфаркт и скончался, по всей вероятности, от сердечной недостаточности, пишет ИА «Все новости» со слов близких.